Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Лавров 19 января встретится в Минске с Лукашенко

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров 19 января посетит Минск, где примет участие в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии, а также проведет переговоры с президентом Александром Лукашенко.

Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

Также в Минске Лавров встретится с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником.

Захарова напомнила, что совместные коллегии МИД двух стран проводятся ежегодно, начиная с 2000 года, и "являются действенным механизмом синхронизации усилий двух стран на международной арене".

19 января коллегии рассмотрят, как реализуется программа согласованных действий в области внешней политики, добавила она. Кроме того, "будут затронуты вопросы сотрудничества в области внешнеполитического планирования, координации действий в отношении ЕС, НАТО, Совета Европы, совместной работы в ОБСЕ, взаимодействие на многосторонних площадках в сфере контроля над вооружениями и противодействие линии Запада на политизацию международных экономических и правозащитных организаций".

Белоруссия МИД Сергей Лавров Сергей Алейник Александр Лукашенко Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия ввела санкции в отношении 36 чиновников, военных и журналистов Великобритании

Россия ввела санкции в отношении 36 чиновников, военных и журналистов Великобритании

Газеты и журналы в бумажном виде регулярно читают 14% россиян

Газеты и журналы в бумажном виде регулярно читают 14% россиян

Журналист Аркадий Бабченко объявлен в розыск

Пандемия коронавируса

В РФ выявлен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "кракен"

В РФ выявлен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "кракен"

Что произошло за день: среда, 11 января

Экипаж "Союза МС-23" полетит на МКС осенью на следующем корабле

Экипаж "Союза МС-23" полетит на МКС осенью на следующем корабле
Военная операция на Украине

Глава Генштаба ВС РФ назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

Глава Генштаба ВС РФ назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

Экспедицию экипажа "Союза МС-22" на МКС планируют продлить на несколько месяцев

Экспедицию экипажа "Союза МС-22" на МКС планируют продлить на несколько месяцев

В Госдуму внесли новую редакцию закона о занятости населения

Петербургский суд на 70 тыс. руб. оштрафовал рэпера Оксимирона за призывы к сепаратизму

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });