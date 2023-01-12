Лавров 19 января встретится в Минске с Лукашенко

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров 19 января посетит Минск, где примет участие в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии, а также проведет переговоры с президентом Александром Лукашенко.

Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

Также в Минске Лавров встретится с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником.

Захарова напомнила, что совместные коллегии МИД двух стран проводятся ежегодно, начиная с 2000 года, и "являются действенным механизмом синхронизации усилий двух стран на международной арене".

19 января коллегии рассмотрят, как реализуется программа согласованных действий в области внешней политики, добавила она. Кроме того, "будут затронуты вопросы сотрудничества в области внешнеполитического планирования, координации действий в отношении ЕС, НАТО, Совета Европы, совместной работы в ОБСЕ, взаимодействие на многосторонних площадках в сфере контроля над вооружениями и противодействие линии Запада на политизацию международных экономических и правозащитных организаций".