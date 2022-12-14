В Сбербанке разошлись с ЦБ в оценке возможности внедрить расчеты цифровыми активами

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк выступает за внедрение возможности расчетов с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА), но Банк России пока эту идею не поддерживает, заявил на конференции "Финтех" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Чего нам не хватает? Собственно говоря, с помощью ЦФА было бы хорошо уметь и расплачиваться, то есть делать с помощью ЦФА те или иные транзакции. Сейчас, мы знаем позицию регулятора, они возражают против этого", - сказал он.

Ведяхин согласен, что расплачиваться ЦФА на активы какой-либо компании среднего эшелона вряд ли получится, но "если это ЦФА на золото, это имеет свою понятную подтвержденную стоимость".

"Мы сейчас в дискуссиях с регулятором, уверен, что мы найдем общий язык", - заявил первый зампред правления Сбербанка.

По его словам, подход к регулированию ЦФА очень похож на подход к регулированию рынка ценных бумаг. "В этом есть плюсы, но есть и минусы, конечно, очевидные, потому что это может очень усложнить это регулирование, и тоже сейчас с ЦБ на эту тему говорим", - добавил Ведяхин.

По его мнению, рынок ЦФА будет расти. Привлечь ликвидность на этот рынок можно за счет допуска физических лиц, считает первый зампред Сбербанка.

Сбербанк планирует допустить физлиц к своей платформе ЦФА в конце первого - начале второго квартала следующего года. "То есть март-апрель, я думаю, наши клиенты - физлица будут заходить уже на нашу платформу ЦФА и приходить туда с ликвидностью", - отметил Ведяхин.

Он также добавил, что ждет увеличения числа платформ по выпуску ЦФА. "Мы ожидаем, Мастерчейн, Альфа-банк и "Мосбиржу", что они выйдут (на этот рынок - ИФ)", - сказал первый зампред.

Сейчас в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА, который ведет ЦБ, находятся три компании: блокчейн-платформа Atomyze (в состав консорциума ее инвесторов входит "Интеррос"), площадка Сбербанка и финтех-компания "Лайтхаус" (совместно с "Трансмашхолдингом" занимается разработкой цифровой финансовой экосистемы).