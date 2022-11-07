ЦБ допустил обращение цифровых прав на биржах на определенных условиях

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Публичное обращение цифровых прав с использованием традиционной биржевой инфраструктуры возможно при обеспечении выполнения дополнительных условий, направленных на защиту прав инвесторов, считает Банк России.

Биржи

Среди таких условий - соблюдение процедуры допуска цифровых прав (цифровых свидетельств) к организованным торгам, а также раскрытие необходимого объема информации в отношении эмитента/выпуска цифровых активов, говорится в докладе "Развитие рынка цифровых активов в РФ", опубликованном Центробанком для общественного обсуждения.

"Принятие окончательного решения о регуляторной конструкции для обращения ЦФА на организованных торгах планируется по итогам обсуждения с участниками рынка", - сказано в документе.

ЦБ выделяет два возможных регуляторных подхода. Первый - непосредственное обращение цифровых прав в биржевой инфраструктуре. Реализация такого подхода требует оценки целесообразности наделения биржи статусом оператора обмена цифровых активов и распространения на цифровые права, допускаемые к организованным торгам, правил, аналогичных для традиционных активов (при этом организаторы торговли в соответствии с действующим законом уже могут получить статус оператора обмена цифровых активов в заявительном порядке при соблюдении требований закона).

Второй вариант - обращение "цифровых свидетельств" (ценных бумаг, удостоверяющих принадлежность их владельцам цифровых активов). Такая конструкция позволяет производить учет и переход прав на такие свидетельства в порядке, предусмотренном для ценных бумаг, что создает возможность опосредованного обращения цифровых прав на организованных торгах с использованием традиционной инфраструктуры рынка ценных бумаг, отмечается в докладе.

Брокеры

Помимо обращения цифровых прав на организованных биржевых торгах, целесообразно обеспечить доступ к платформам операторов информационных систем ЦФА для клиентов брокерских компаний, отмечает ЦБ. Это позволит клиентам совершать операции с ЦФА, используя привычный интерфейс мобильного приложения (терминала, сайта) брокера. При этом предполагается, что клиенты будут иметь непосредственный доступ к своим цифровым кошелькам на платформе операторов информационных систем ЦФА, используя технологическую интеграцию с платформой брокера.

Реализация такого подхода "позволит обеспечить непосредственный доступ широкого круга клиентов брокеров к совершению внебиржевых сделок с ЦФА, в том числе с применением смарт-контрактов", пишет ЦБ.

По предварительным оценкам регулятора, этот вариант взаимодействия брокеров и операторов информационных систем ЦФА не потребует внесения значимых изменений в действующее регулирование.

Неквалы

Правила допуска неквалифицированных инвесторов к совершению операций на финансовом рынке отличаются от правил допуска к цифровым правам, отмечается в докладе.

Так, инвестор на традиционном финрынке перед совершением сделки со сложным инструментом должен пройти тестирование у брокера или управляющего, и даже у клиента с отрицательным результатом тестирования остается возможность воспользоваться "правом на последнее слово" - купить любой инструмент (за исключением доступных только квалифицированным инвесторам), но под специальное уведомление о принятии на себя рисков и их последствий и на сумму не более 100 тыс. рублей за одну сделку. При этом законодательством не предусмотрен аналогичный механизм тестирования при совершении сделок со сложными инструментами в виде цифровых прав. Неквалифицированные инвесторы в данном случае могут приобретать любые цифровые права (не включенные в перечень инструментов для квалов) с соблюдением лимита 600 тыс. рублей в год.

По мнению участников рынка, на которое ссылается ЦБ, действующие лимиты на совершение физлицами операций с цифровыми правами требуют пересмотра в сторону увеличения. Вместе с тем, регулятор предлагает оценить целесообразность синхронизации подходов к допуску неквалов, приняв за основу модель предварительного тестирования и "права последнего слова" на совершение сделки со сложными продуктами на сумму до 100 тыс. руб. без ограничения количества таких сделок в течение года.

Также ЦБ ждет от участников рынка предложений по расширению перечня цифровых прав, доступных неквалам, в том числе без ограничения суммы инвестиций в течение года (низкорискованные цифровые права). Критериями доступности таких цифровых прав могут выступать соответствие установленному ЦБ уровню кредитного рейтинга эмитента, качество предоставляемого им обеспечения и базового актива цифрового права.

Институционалы

Существенным стимулом для рынка станет участие в совершении операций с ЦФА институциональных инвесторов - негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, инвестиционных фондов и доверительных управляющих, отмечает ЦБ.

В этой связи планируется проработать критерии ЦФА, которые могут приобретаться такими участниками рынка, в том числе в целях инвестирования денежных средств, находящихся под их управлением.

К таким ЦФА могут быть отнесены "инструменты, с точки зрения экономического содержания, кредитного качества и ликвидности идентичные традиционным финансовым инструментам, операции с которыми сегодня разрешены институциональным инвесторам", сказано в докладе.