Власти РФ не намерены ограничивать импорт семян в ущерб урожаю

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - РФ не будет ограничивать импорт семян в ущерб собственному урожаю, но пока решения в отношении их поставок из-за рубежа нет, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме в среду.

"Естественно, мы не будем принимать никакие решения по квотированию импорта, которые будут в ущерб урожаю, нашему агропромышленному комплексу, - сказал министр. - Тем не менее, какие-то ограничения для того, чтобы развивать собственную селекцию, мы будем реализовывать".

Но пока решения нет, отметил он. По его словам, в этом вопросе приходится учитывать много нюансов и сложностей.

"В части квот на импорт иностранных семян однозначного решения нет, но тем не менее, если мы не будем как-то ограничивать иностранную селекцию, мы, к сожалению, никогда не получим собственную селекцию", - констатировал Патрушев.

Министр подчеркнул, что задача на стратегическую перспективу - увеличение темпов импортонезависимости в АПК, реализация Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства.

"Сейчас ситуация требует активизации. Вместе с тем мы придерживаемся мнения, что импортозамещение "для галочки" не принесет нужного эффекта. Здесь вопрос не просто в количестве разработок: наука должна давать результат, ощутимый именно в практической деятельности, - сказал он. - То есть это площади, засеянные российскими сортами и гибридами, а также собранный с них урожай. Это отечественный племенной материал и наши лекарственные средства в ветеринарии".

Патрушев подчеркнул, что "запросы реального рынка должны быть целевым ориентиром для науки". "В регионах увеличена площадь закладки семенных участков. При этом прорабатывается создание специальных зон семеноводства, которые сделают семенной материал более качественным. Кроме того, стимулируем внедрение в массовое производство востребованных российских семян. Для этого предусмотрели возмещение части затрат на строительство селекционно-семеноводческих центров. С 2023 года увеличиваем размер компенсации с 20% до 50%", - сообщил глава Минсельхоза.