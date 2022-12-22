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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:40

Правительство потребовало довести долю отечественных семян сахарной свеклы до 50%

Срок исполнения задачи - 2030 год

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительство поставило задачу к 2030 году довести долю отечественных семян сахарной свеклы и картофеля в сельском хозяйстве до 50%, сообщила в эфире НТВ вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Мы поставили сейчас пороговое значение к 2030 году - достичь 50% самообеспеченности (по семенам - ИФ) сахарной свеклы и картофеля. Это самые уязвимые направления", - сказала она и добавила, что пока самообеспеченность семенами этих сельхозкультур ниже 10%, отметила она.

Напомнив, что доктрина продовольственной безопасности предусматривает наличие собственных семян на уровне не ниже 75%, Абрамченко сообщила, что по некоторым культурам этот показатель значительно выше. По семенам риса, например, - 93%, озимой пшеницы - 92%.

И тем не менее, считает она, процесс замещения импортных семян идет очень медленно. Проблема еще в том, что много отечественных сортов и гибридов никогда в коммерческих целях не использовались. "То есть, агробизнес о них просто не знает. У нас в этом еще проблема", - сказала вице-премьер.

Поэтому было принято решение о передаче 11 профильных научных институтов из ведения Министерства науки и высшего образования Минсельхозу: "С тем, чтобы вот эту линейку замкнуть - от фундаментальной науки до прикладной задачи. Чтобы семена появились в полях".

Хорошей новостью Абрамченко также назвала апрельское решение правительства о повышении с 2023 году субсидий на возмещения затрат при строительстве селекционно-семеноводческих центров с 20% до 50%. "Сейчас идет масштабная программа по поддержке именно этих центров", - сказала она, отметив, что бизнес на нее откликнется.

По оценке Минсельхоза, доля отечественных семян в АПК в 2022 году составила примерно 60%, в том числе семян сахарной свеклы - 1,8%, картофеля - 7%.

Виктория Абрамченко Правительство Минсельхоз АПК Минобрнауки
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