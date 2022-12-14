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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Часть Бердянска осталась без света из-за подрыва подстанции и опоры ЛЭП

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Несколько взрывов произошло на энергообъектах Бердянска в Запорожской области, что привело к перебоям с энергоснабжением, сообщается в телеграм-канале администрации города в среду.

"Подорвали трансформаторную подстанцию путем закладки безоболочного взрывного устройства у входа и опору ЛЭП в прибрежной зоне, установив на ней накладные заряды в виде тротиловых шашек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отключение затронуло три микрорайона, без электроснабжения остаются более 10 тысяч абонентов. Сотрудники "Таврия-энерго" начали восстановительные работы.

По информации властей, на месте теракта обнаружены улики, указывающие на причастность к преступлению конкретных личностей.

Бердянск Запорожская область
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