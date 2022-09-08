Власти Бердянска запретили видеорегистраторы в целях безопасности

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Использование автомобильных видеорегистраторов запрещается в Бердянске на подконтрольной РФ территории Запорожской области из-за участившихся терактов, сообщили в городской администрации.

"С 8 сентября на территории города Бердянска и Бердянского района запрещено использование автомобильных видеорегистраторов. Данная мера была принята в связи с участившимися террористическими актами киевского режима, направленными на запугивание жителей", - сообщается в четвергв телеграм-канале администрации.

В последние дни в Бердянске произошло несколько терактов. В частности, был подорван автомобиль коменданта, он в больнице.