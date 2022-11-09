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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Спецслужбы сообщили о предотвращении теракта на энергообъекте в Бердянске

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Двое участников запрещенных в РФ украинских нацформирований задержаны по подозрению в подготовке теракта в Бердянске Запорожской области, сообщил в среду журналистам представитель российских спецслужб.

"Оперативники задержали и допросили националистов, которые планировали уничтожить трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть Бердянска", - сказал он.

Видео допроса опубликовал в среду телеканал "Россия 24" (ВГТРК). Задержанные признались, что являются участниками формирований "Азов" и "Правый сектор" (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории России). Они сообщили, что цель выбрало Главное управление разведки Минобороны Украины, а за выполнение задания им обещали по 1 тыс. долларов.

Бердянск Запорожская область Украина
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