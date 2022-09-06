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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Второй взрыв произошел в Бердянске

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Второй за вторник взрыв произошел в Бердянске на подконтрольной РФ территории Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"В Бердянске прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются", - написал он в своем телеграм-канале.

Рогов также опубликовал видео, на котором видны поднимающиеся клубы дыма.

В результате предыдущего взрыва в автомобиле около здания администрации пострадал комендант Бердянска Артем Бардин. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Запорожская область Бердянск
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