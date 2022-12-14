Прокуроры Москвы просят изъять имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн руб.

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры обратились в суд с иском об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию.

"Прокуратура Москвы обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход Российской Федерации имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц", - сообщила "Интерфаксу" представитель прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, всего сумма исковых требований превысила 50 млн рублей.

Так, по данным прокуратуры, Захарченко "в нарушение запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством для государственных служащих, получал коррупционным путем денежные средства". Нефедова сообщила, что на незаконные доходы бывшим полицейским, его отцом, сестрой, бывшей супругой и доверенным лицом приобретены две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы.

По тем же основаниям прокуратура Москвы заявила исковые требования об обращении в доход государства денежных средств, принадлежащих указанным лицам.

"Прокуроры установили, что в отношении указанного имущества не представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы", - сказала Нефедова.

Исковое заявление находится на рассмотрении в Никулинском районном суде Москвы, в который также направлено заявление о принятии обеспечительных мер.

Ранее прокуратура дважды подавала аналогичные иски к Захарченко, его близким и доверенным лицам. По одному итоговая сумма взыскания составила 9 млрд руб., по второму - почти 500 млн руб. В доход государства были изъяты квартиры, наличные денежные средства, в том числе валюта, различные драгоценности.

Захарченко не признал требования ни по одному из исков.

Захарченко дважды осужден к длительному лишению свободы за коррупцию. Второй приговор бывшего офицера пока не вступил в законную силу.