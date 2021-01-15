В Генпрокуратуру направлено дело экс-полковника Захарченко о взятках

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Главное управление по особо важным делам СКР завершило расследование еще одного уголовного дела бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко - на этот раз бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) вменяют получение взяток.

По делу также проходят предприниматель Валерий Маркелов и адвокаты Василий Критин и Виктор Белевцов.

Следствие считает, что в 2007-2016 годах Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, которая контролировала несколько компаний, не занимавшихся реальным бизнесом, а совершавших незаконные банковские операции в корыстных целях. В группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин, Захарченко оказывал им покровительство и способствовал тому, чтобы исключить или свести к минимуму возможность их разоблачения, считают в СК.

Адвокаты Белевцов и Критинин были посредниками во взяточничестве, а также иными способми помогали Захарченко и его соучастникам в реализации преступных схем, говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, в 2015 году Захарченко получил от предпринимателя, работающего в сфере топливно-энергетического комплекса, взятку в виде оплаты услуг по проживанию в гостиничных комплексах "Гранд Отель Поляна" и "Поляна 1389 Отель и СПА" на Кубани. Со своей стороны Захарченко совершал по службе действия в пользу взяткодателя и других представляемых им юридических лиц, утверждает следствие.

По оценке СК, всего за это время Захарченко получил в качестве взяток более 1,4 млрд рублей.

Это уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин объявлены в международный розыск.

В 2019 году Захарченко был приговорен к 12,5 годам строгого режима за воспрепятствование правосудию и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в сети ресторанов La Maree. При этом бывший полицейский оправдан с правом на реабилитацию по другому эпизоду вмененного ему взяточничества - о незаконном получении $800 000.

Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него нашли деньги на сумму 8,5 млрд в рублевом эквиваленте.

Он вины не признает и считает свои уголовные дела "фейковыми".

Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называл возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".