Главой единого Фонда пенсионного и социального страхования назначен Сергей Чирков

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования, который заработает 1 января 2023 года.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в четверг на сайте кабинета министров.

Чирков работал в пенсионном фонде России с 2001 года, а в июле 2022 стал временно исполняющим обязанности председателя правления фонда.

В сообщении на сайте правительства отмечается, что единый Фонд пенсионного и социального страхования начнёт работу 1 января 2023 года. Новая структура - результат объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Цель реформы - повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление и предоставление мер поддержки, снижение административной нагрузки на бизнес.