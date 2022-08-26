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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

"Росатом" намерен вернуть стоимость акций Fennovoima после расторжения контракта по АЭС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" намерена вернуть не только затраченные на проект финской АЭС "Ханхикиви-1" средства, но и компенсировать стоимость акций, принадлежащих ей в финском заказчике - Fennovoima, сообщается в отчетности АО "Атомэнергопром" по МСФО.

В апреле Fennovoima уведомила российских партнеров о расторжении контракта на строительство станции. В июле финская сторона заявила требования "о взыскании по гарантиям возврата авансов по ЕРС-контракту и иных требований на общую сумму 1,7 млрд евро".

"Компании Группы возражают против данных требований, рассмотрение спора осуществляется в международном арбитраже", - отмечает "Атомэнергопром".

В свою очередь, российская сторона заявила требования о досрочном возврате займа, выданного Fennovoima, а также требования о компенсации стоимости принадлежащих компании группы акций Fennovoima в связи с расторжением соглашения акционеров. "На дату подписания отчетности требований компаний Группы на общую сумму около 3 млрд евро находятся на рассмотрении международных арбитражей", - говорится в документе.

По данным отчетности, на конец полугодия в составе долгосрочных займов был отражен выданный Fennovoima заем в размере 48,4 млрд рублей (номинальная стоимость - 920,5 млн евро). "Требования по данному займу находятся на рассмотрении международного арбитража", - говорится в документе. Кроме того, в составе прочей долгосрочной дебиторской задолженности компания выделяет активы в рамках проекта "Ханхикиви-1" на сумму около 9 млрд рублей.

Балансовая стоимость инвестиций госкорпорации "Росатом" в финскую Fennovoima (заказчик строительства АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии) на конец полугодия составляла 13,6 млрд руб. Речь идет об инвестициях, учтенных методом долевого участия.

"Как указано выше, Группа предпринимает все усилия для защиты своих интересов и получения возмещения стоимости указанных активов в судебном порядке", - заключается в отчетности.

"Росатому" принадлежат 34% в Fennovoima.

Как сказал ранее Helsingin Sanomat гендиректор Fennovoima Иоаким Шпехт, компания начала арбитражное разбирательство в отношении "Росатома". Общая сумма требований к "Росатому" составляет около 2 млрд евро, из которых 800 млн евро - это внесенный Fennovoima авансовый платеж в пользу RAOS Project (финская структура "Росатома"), сказал Шпехт. По его словам, "Росатом" еще в начале 2022 года предупредил финскую сторону о возможных задержках в проекте. Существовал риск переноса проекта на несколько лет. Глава Fennovoima называет это одной из причин, почему Финляндия отказалась от строительства АЭС "Ханхикиви-1".

В свою очередь, "Росатом" сообщил о поданных шести исках.

Росатом Финляндия Ханхикиви Fennovoima Атомэнергопром Иоаким Шпехт
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