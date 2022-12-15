NASA осмотрит корабль "Союз МС-22" с помощью манипулятора Canadarm-2

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о планах осмотреть российский корабль "Союз МС-22", на котором в четверг была обнаружена утечка в системе охлаждения, с помощью роботизированной руки-манипулятора Canadarm-2.

"Сейчас разрабатываются планы по дополнительному осмотру обшивки "Союза" с помощью роботизированной руки-манипулятора Canadarm-2", - говорится в сообщении управления.

Как сообщалось, 15 декабря произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека пилотируемого корабля "Союз МС-22", визуальный осмотр подтвердил утечку. По данным Роскосмоса, на данный момент все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев предположил, что причиной появления утечки в системе охлаждения корабля "Союз МС-22" может быть попадание микрометеорита.