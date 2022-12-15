Минздрав назвал управляемой ситуацию с гриппом в России после вакцинации

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Высокий охват населения вакцинацией от гриппа привел к тому, что ситуация с заболеванием в России управляема, а госпитализации минимальны, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Очень хорошо была выстроена программа (по вакцинации от гриппа), и к началу сезона мы получили высокий уровень вакцинации против гриппа, что позволяет нам сегодня иметь управляемый процесс и минимизацию госпитализаций", - сказал он на форуме "Моя поликлиника".

Ранее министр говорил, что в стране болеют гриппом и другими ОРВИ почти 1,5 млн человек, почти половина из них - дети школьного и дошкольного возраста. По его словам, основная доля заболеваемости гриппом приходится на H1N1 (свиной грипп), который в 2009 году вызвал высокий уровень заболеваемости.