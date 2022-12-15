Попова не видит необходимости в ограничениях на федеральном уровне из-за гриппа

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Вводить ограничительные меры из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в России на федеральном уровне не нужно, главы региональных управлений Роспотребнадзора могут самостоятельно принимать решения об их введении в случае необходимости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На федеральном уровне - нет. В этом случае они никогда не вводились и вводить их нет никакой необходимости", - сказала Попова журналистам, отвечая на вопрос о том, нужно ли вводить на федеральном уровне ограничения из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Она отметила, что у региональных властей есть достаточные полномочия, также есть планы по профилактике ОРВИ.

"Предложения по введению тех или иных мер делают главные государственные санитарные врачи в субъектах РФ. Я рекомендую строго следовать тем планам, которые издают каждый год, редактируются каждый год и содержат весь необходимый перечень мер в зависимости от эпидситуации", - добавила она.

В начале декабря Попова сообщила, что в этом году в Россию пришел "свиной грипп" (H1N1), который привел к пандемии в 2009 году. Этот вариант вызывает большое количество осложнений и может привести к смерти. По ее словам, пик заболеваемости гриппом может наступить к новогодним праздникам при несоблюдении гражданами мер профилактики. По данным Роспотребнадзора, "свиной грипп" выявлен в 82 регионах страны.