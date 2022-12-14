Число заболевших гриппом и ОРВИ в РФ достигло почти 1,5 млн человек

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Почти 1,5 млн человек болеют в России гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ), почти половина из них - дети школьного и дошкольного возраста, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"За последнюю неделю доля заболевших возросла. Почти 1,5 млн граждан, которые обратились за медицинской помощью, и доля гриппа среди инфицированных ОРВИ превысила 50%. Из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста от семи до 14 лет - это 23% и дети дошкольного возраста - это чуть более 18%", - сказал Мурашко на совещании президента с членами правительства.

Он отметил, что основная доля заболеваемости гриппом приходится на H1N1 ("свиной грипп"), который в 2009 году вызвал большой уровень заболеваемости.

"Наиболее тяжело всегда протекает данная инфекция у лиц старше 60 лет и пациентов с сахарным диабетом, а также у лиц с избыточной массой тела. В целом для этой категории людей вакцинация имеет важнейшее значение", - сказал Мурашко.