Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Число заболевших гриппом и ОРВИ в РФ достигло почти 1,5 млн человек

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Почти 1,5 млн человек болеют в России гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ), почти половина из них - дети школьного и дошкольного возраста, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"За последнюю неделю доля заболевших возросла. Почти 1,5 млн граждан, которые обратились за медицинской помощью, и доля гриппа среди инфицированных ОРВИ превысила 50%. Из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста от семи до 14 лет - это 23% и дети дошкольного возраста - это чуть более 18%", - сказал Мурашко на совещании президента с членами правительства.

Он отметил, что основная доля заболеваемости гриппом приходится на H1N1 ("свиной грипп"), который в 2009 году вызвал большой уровень заболеваемости.

"Наиболее тяжело всегда протекает данная инфекция у лиц старше 60 лет и пациентов с сахарным диабетом, а также у лиц с избыточной массой тела. В целом для этой категории людей вакцинация имеет важнейшее значение", - сказал Мурашко.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В декабре инфляционные ожидания россиян не изменились

В правительстве предложили выдавать бизнесу разрешения и лицензии в электронном виде

Роспотребнадзор заявил об отсутствии высоких рисков дальнейшей мутации COVID-19

Роспотребнадзор заявил об отсутствии высоких рисков дальнейшей мутации COVID-19

Дума одобрила в I чтении уголовное наказание за диверсии вплоть до пожизненного срока

Дума отменила раздельную выкладку вин и крепкого алкоголя в магазинах

Дума отменила раздельную выкладку вин и крепкого алкоголя в магазинах

Банк "Траст" закрыл сделку по продаже девелопера "Интеко"

Суд в Москве заочно арестовал сооснователя "Диссернета" Заякина

В деле совладельца "Рив Гош" Мейера появился новый эпизод мошенничества

Власти РФ не намерены ограничивать импорт семян в ущерб урожаю

Власти РФ не намерены ограничивать импорт семян в ущерб урожаю

Песков призвал не гадать "на кофейной гуще" по дате послания Федеральному собранию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });