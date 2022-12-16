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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Минздрав не рекомендует алкоголь заболевшим ОРВИ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Алкоголь не рекомендуется употреблять при острых респираторных инфекциях, он негативно влияет на состояние иммунной системы и может повысить риск тяжелого течения заболевания, заявил через пресс-службу Минздрава главный внештатный специалист ведомства по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"В настоящее время наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. При острых респираторных заболеваниях не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он негативно влияет на состояние иммунной системы. Употребление алкоголя может снизить эффективность иммунного ответа на инфекцию и, соответственно, повысить риски более тяжёлого течения заболевания", - сказал эксперт.

Он посоветовал при появлении симптомов респираторного заболевания соблюдать постельный режим, исключить физические и умственные нагрузки, обеспечить регулярное проветривание и высокую влажность воздуха в помещении, в котором находится заболевший человек.

Заболевшему также необходимо обильное питье и легка пища.

"При таком режиме у большинства людей болезнь начнет отступать уже на 4-й день", - отметил Чуланов.

Глава Минздрава Михаил Мурашко два дня назад сказал, что в стране гриппом и другими ОРВИ болеют почти 1,5 млн человек, почти половина из них - дети. Основная доля заболеваемости гриппом приходится на H1N1 (свиной грипп).

Минздрав Владими Чуланов Михаил Мурашко
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