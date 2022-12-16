Космонавты попытаются снизить температуру в поврежденном корабле "Союз МС-22"

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Температура в поврежденном корабле "Союз МС-22" составляет 30 градусов, космонавты изменят вентиляцию, чтобы провести в нем работы, следует из переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами (ЦУП).

"Сейчас в корабле очень жарко, 30 градусов, может даже больше. Поэтому мы хотим немного изменить систему вентиляции для того, чтобы было вам попрохладнее, и воздух, который отбирается у СКВ, направить в корабль", - сказал представитель ЦУП в ходе переговоров, трансляцию которых ведет NASA.

Также, как сообщали в NASA, на пятницу запланирован осмотр корабля "Союз МС-22", на котором в четверг была обнаружена утечка в системе охлаждения, с помощью роботизированной руки-манипулятора Canadarm-2.

15 декабря исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что причиной появления утечки в системе охлаждения корабля "Союз МС-22" может быть попадание микрометеорита.

Он сообщил, что специалисты на Земле проводят анализ последствий утечки на приборно-агрегатном отсеке корабля и изучают его тепловой баланс. По результатам проверки состояния "Союза МС-22" будет принято решение о дальнейшей программе полета станции.

В госкорпорации заявляли, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

По данным Крикалева, 15 декабря в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз".

Ранее в "Роскосмосе" сообщали о повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека пилотируемого корабля "Союз МС-22". Перед этим госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин 15 декабря должны были выйти в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых планировали впервые задействовать европейский манипулятор ERA.

Это второй подряд перенос работ в открытом космосе по российской программе. 25 ноября космонавты не смогли выполнить работу из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров.