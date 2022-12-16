В "Роскосмосе" заявили, что температура на "Союзе МС-22" не угрожает здоровью космонавтов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Температура на борту корабля "Союз МС-22" составляет 30 градусов Цельсия, что является незначительным изменением температурного режима, здоровью экипажа МКС ничего не угрожает, заявили в "Роскосмосе".

"В пятницу специалисты подмосковного Центра управления полетами совместно с российскими космонавтами на борту Международной космической станции провели ряд тестов систем пилотируемого корабля "Союз МС-22", в том числе измерение температуры в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке), где температура составила около +30 градусов Цельсия", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

"Это незначительное изменение температурного режима", - заявили там.

В "Роскосмосе" отметили, что изменения температурного режима сейчас не критичны для работы техники и комфорта экипажа станции, в том числе и по докладам самого экипажа, и не представляют угрозы для жизни и здоровья космонавтов.

По данным госкорпорации, распространяемая в пятницу информация СМИ о повышении температуры в корабле "Союз МС-22" до +50 градусов Цельсия не соответствует действительности.

"Необходимый температурный режим в жилом объеме корабля "Союз МС-22" поддерживается средствами российского сегмента МКС", - сказали в пресс-службе.

Там также заявили, что в настоящее время специалисты на Земле вместе с экипажем станции разрабатывают различные варианты парирования возникшей ситуации, продолжая анализ поступающих с борта МКС данных, в том числе фото- и видеофиксации.

Ранее в пятницу из переговоров Центра управления полетами с МКС следовало, что температура в поврежденном корабле "Союз МС-22" составляет 30 градусов, космонавтов попросили изменить вентиляцию на МКС для проведения работ в корабле.

15 декабря "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз".

По его данным, причиной появления утечки в системе охлаждения корабля может быть попадание микрометеорита.

Крикалев также сообщил, что специалисты на Земле проводят анализ последствий утечки на приборно-агрегатном отсеке корабля и изучают его тепловой баланс. По результатам проверки состояния "Союза МС-22" будет принято решение о дальнейшей программе полета станции.

В "Роскосмосе" и NASA ранее заявляли, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.