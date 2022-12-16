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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

ОСК завершила доковый ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов подтвердил, что завершение ремонта и передача военным единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" запланирована на 2024 год, по графику.

ИнтервьюГлава ОСК: после ремонта авианосец "Адмирал Кузнецов" прослужит не менее 25 летГлава ОСК: после ремонта авианосец "Адмирал Кузнецов" прослужит не менее 25 летЧитать подробнее

"По графику стоит на сегодняшний день - 2024 год. Корабль завершил доковый ремонт", - сказал он телеканалу "Россия-24".

По его словам, после несчастного случая с плавучим доком ПД-50 в октябре 2018 года пришлось переориентировать выполнение второй части доковых работ, сейчас строительство дока завершено на 50%.

"Доковые работы уже практически завершены, и все, что нам теперь осталось - подготовиться к его (авианосца - ИФ) постановке на плав. Это произойдет в течение ближайших нескольких дней", - сказал Рахманов.

Он сообщил, что авианосец "Адмирал Кузнецов" выйдет к причалу, где завершит свой ремонт, в то время как док будут приводить в полноценное техническое состояние.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу корабля.

В декабре 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который находился на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар, по предварительным данным, в ходе сварочных работ из-за попадания окалины на промасленную ветошь. Огонь тушили сутки. Погибли два человека, пострадали еще 14. Рахманов заявлял "Интерфаксу", что пожар нанес крейсеру ущерб в размере 500 млн рублей.

И июне 2020 года Рахманов рассчитывал, что корабль вернется в состав ВМФ после ремонта в 2022 году.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов.

В феврале 2017 года "Адмирал Кузнецов" вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

"Адмирал Кузнецов"

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Подъем военно-морского флага СССР на авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Севастополь, 1991 год.Самолет Су-27К после учебных полетов на палубе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". 1994 год.Крейсер после планового ремонта на судоремонтном заводе "Севморпуть". Мурманск, 1999 год.Авианосец в плавучем доке судоремонтного завода во время специальных учений по тыловому и техническому обеспечению сил флота России. Мурманская область, 2006 год."Адмирал Кузнецов" в плавучем доке ПД-50 судоремонтного завода в Росляково. Мурманская область, август 2010 года.Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время военно-морского парада в День ВМФ России. Мурманская область, 2014 год.Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" с истребителями Су-33 на территории судоремонтного завода перед испытаниями обновленной авиагруппы. Североморск, 2016 год."Адмирал Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе перед летним морским походом. Мурманск, 2016 год.Дальний морской поход отряда боевых кораблей Северного флота РФ к берегам СирииДальний морской поход отряда боевых кораблей Северного флота РФ к берегам Сирии. Военнослужащие играют в хоккей на роликовых коньках на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Средиземное море, 2017 год.Истребители Су-33 (на первом плане) и МиГ-29К (на дальнем плане) на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Средиземное море, 2017 год.Утренняя гимнастика экипажа в ангаре тяжелого авианесущнго крейсера "Адмирал Кузнецов" во время стоянки корабля в пункте постоянного базирования. Мурманск, 2018 год.
Подъем военно-морского флага СССР на авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Севастополь, 1991 год.
ОСК Адмирал Кузнецов Алексей Рахманов Мурманск Североморск Звездочка
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