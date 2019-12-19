ОСК опровергла ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове", равный его стоимости

Авианосец "Адмирал Кузнецов". Архивное фото. Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов опроверг сообщения СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" равна стоимости самого авианесущего крейсера.

"Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на ТАВКР (тяжелый авианесущий крейсер - ИФ) якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности", - сказал Рахманов в четверг журналистам.

"Критических повреждений крейсер не получил, так как оборудование, находившееся в отсеке, где произошло возгорание, в ходе проводимого капитального ремонта было уже демонтировано в связи с заменой на новое, которое сейчас поступило на завод", - добавил Рахманов.

Глава ОСК констатировал, что "произошедшее не окажет существенного влияния на бюджет и сроки ремонта крейсера".

В четверг газета "Коммерсантъ" написала со ссылкой на источник в штабе Северного флота, что сумма ущерба, нанесенная пожаром тяжелому авианесущему крейсеру, может достигать 95 млрд рублей.

12 декабря на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который проходит ремонт на заводе в Мурманске, произошел пожар. Он возник во время сварочных работ, возгорание тушили сутки. Погибли два человека: военнослужащий-контрактник, участвовавший в тушении пожара, и офицер Северного флота. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (216 УК РФ).

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года. ОСК обещала вернуть авианосец в состав Северного флота в 2022 году.