Поиск

"Адмирал Кузнецов" не получил критических повреждений при пожаре

"Адмирал Кузнецов" не получил критических повреждений при пожаре
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в результате пожара не получил критических повреждений, он будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России, сообщил "Интерфаксу" в понедельник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет", - сказал глава ОСК.

"Поскольку продолжается дегазация помещений, полноценную оценку их состояния пока дать не представляется возможным. На это еще уйдет какое-то время. Я боюсь загадывать, но к детальному разговору по поводу размера ущерба и всего остального выйдем только через пару недель", - заявил он. Рахманов подчеркнул, что пока хотел бы воздержаться от любых оптимистичных и пессимистичных комментариев в вопросах сроков восстановления технической готовности крейсера и стоимости работ.

12 декабря на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который проходит ремонт на заводе в Мурманске, произошел пожар. Он возник во время сварочных работ, возгорание тушили сутки. Погибли два человека: военнослужащий-контрактник, участвовавший в тушении пожара, и офицер Северного флота. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (216 УК РФ).

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года. ОСК обещала вернуть авианосец в состав Северного флота в 2022 году.

Хроника 12 – 16 декабря 2019 годаПожар на "Адмирале Кузнецове"
Адмирал Кузнецов

Новости по теме

Новости

В России создали систему прогнозирования вооруженных конфликтов

Рогозин рассказал о планах создания "универсального лифта" на Луну

Opel возобновил продажи в России

Большинство россиян поддержали проект закона о профилактике домашнего насилия

Большинство россиян поддержали проект закона о профилактике домашнего насилия

Яровая предложила обсудить возможность отказа от болонской системы

Rambler сообщил о переговорах по подписанию мирового соглашения с Twitch

СКР завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

Rambler потребовал 180 млрд рублей с Twitch за незаконную трансляцию матчей АПЛ

Rambler потребовал 180 млрд рублей с Twitch за незаконную трансляцию матчей АПЛ

В Госдуме предложили расселять аварийное жилье за счет ипотеки

Мэрия Москвы предложила сжигать часть мусора и часть вывозить в другие регионы

Мэрия Москвы предложила сжигать часть мусора и часть вывозить в другие регионы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');