"Адмирал Кузнецов" не получил критических повреждений при пожаре

Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в результате пожара не получил критических повреждений, он будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России, сообщил "Интерфаксу" в понедельник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет", - сказал глава ОСК.

"Поскольку продолжается дегазация помещений, полноценную оценку их состояния пока дать не представляется возможным. На это еще уйдет какое-то время. Я боюсь загадывать, но к детальному разговору по поводу размера ущерба и всего остального выйдем только через пару недель", - заявил он. Рахманов подчеркнул, что пока хотел бы воздержаться от любых оптимистичных и пессимистичных комментариев в вопросах сроков восстановления технической готовности крейсера и стоимости работ.

12 декабря на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который проходит ремонт на заводе в Мурманске, произошел пожар. Он возник во время сварочных работ, возгорание тушили сутки. Погибли два человека: военнослужащий-контрактник, участвовавший в тушении пожара, и офицер Северного флота. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (216 УК РФ).

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года. ОСК обещала вернуть авианосец в состав Северного флота в 2022 году.