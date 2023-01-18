Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Утвержден стандарт услуг "Все включено" и "Ультра все включено" в отелях России

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Приказом Росстандарта в России утвержден новый национальный стандарт предоставления услуг отелей, работающих по системе "Все включено" или "Ультра все включено", сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Как поясняют в Росстандарте, развитие отечественной туристической отрасли влечет за собой появление все большего числа гостиниц, работающих по принципу "все включено". При этом до настоящего времени отели, используя термины "Все включено", самостоятельно определяли перечень и качество предоставляемых ими услуг, что зачастую могло ввести потребителей в заблуждение.

В РоссииНа Ставрополье хотят с 1 января увеличить курортный сбор с 50 до 100 рублей в суткиЧитать подробнее

"Опираясь на лучший мировой опыт и международные требования к концепциям услуг "Все включено", а также опыт отечественных курортных отелей, стандарт содержит минимальные количественные и качественные показатели предоставления услуг "Все включено" и "Ультра все включено" для применения в средствах размещения всех категорий и видов", - говорится в сообщении.

"При этом установлены требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа-услуг и услуг водно-развлекательного комплекса - бассейнов и аквапарка, а также общего времени предоставления услуг в течение суток", - добавили в Росстандарте.

Положения стандарта распространяются на оказание сопутствующих услуг в средствах размещения и дополняют нормативные документы о классификации гостиниц. Он вступает в действие с 30 июня 2023 года.

"Введение стандарта позволит повысить уровень качества услуг, предоставляемых российскими отелями и гостиницами, формированию привлекательного и конкурентоспособного продукта для внутренних и въездных туристов, повышению заинтересованности в российских туристических продуктах", - цитирует пресс-служба руководителя Росстандарта Антона Шалаева.

"Все включено" - система организации обслуживания постояльцев отелей, при которой турист заранее оплачивает все услуги - проживание, питание, анимацию, пользование спортивным и спа-центром и другие. В этом случае ему практически не нужно тратить деньги на отдыхе. Такие отели наиболее популярны у российских туристов в популярных зарубежных странах массового отдыха, особенно в Турции. На российских курортах, по оценкам туроператоров, их доля составляет 15-20%.

Росстандарт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава СПЧ попросил проверить обоснованность содержания в СИЗО журналистки Баязитовой

Глава СПЧ попросил проверить обоснованность содержания в СИЗО журналистки Баязитовой

МАК сообщил, что Сторчевой приступил к исполнению обязанностей главы комитета

Путин назвал сравнимыми объемы производства ракет ПВО в России и в остальном мире

Путин назвал сравнимыми объемы производства ракет ПВО в России и в остальном мире

Путин пообещал вскоре решить вопрос об отсрочке призыва на срочную службу работников ОПК

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам
Военная операция на Украине

Путин назвал целью СВО прекращение боевых действий, которые идут в Донбассе с 2014 года

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

Минфин не получал заявок на продажу крупных "дочек" иностранных банков

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });