Утвержден стандарт услуг "Все включено" и "Ультра все включено" в отелях России

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Приказом Росстандарта в России утвержден новый национальный стандарт предоставления услуг отелей, работающих по системе "Все включено" или "Ультра все включено", сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Как поясняют в Росстандарте, развитие отечественной туристической отрасли влечет за собой появление все большего числа гостиниц, работающих по принципу "все включено". При этом до настоящего времени отели, используя термины "Все включено", самостоятельно определяли перечень и качество предоставляемых ими услуг, что зачастую могло ввести потребителей в заблуждение.

"Опираясь на лучший мировой опыт и международные требования к концепциям услуг "Все включено", а также опыт отечественных курортных отелей, стандарт содержит минимальные количественные и качественные показатели предоставления услуг "Все включено" и "Ультра все включено" для применения в средствах размещения всех категорий и видов", - говорится в сообщении.

"При этом установлены требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа-услуг и услуг водно-развлекательного комплекса - бассейнов и аквапарка, а также общего времени предоставления услуг в течение суток", - добавили в Росстандарте.

Положения стандарта распространяются на оказание сопутствующих услуг в средствах размещения и дополняют нормативные документы о классификации гостиниц. Он вступает в действие с 30 июня 2023 года.

"Введение стандарта позволит повысить уровень качества услуг, предоставляемых российскими отелями и гостиницами, формированию привлекательного и конкурентоспособного продукта для внутренних и въездных туристов, повышению заинтересованности в российских туристических продуктах", - цитирует пресс-служба руководителя Росстандарта Антона Шалаева.

"Все включено" - система организации обслуживания постояльцев отелей, при которой турист заранее оплачивает все услуги - проживание, питание, анимацию, пользование спортивным и спа-центром и другие. В этом случае ему практически не нужно тратить деньги на отдыхе. Такие отели наиболее популярны у российских туристов в популярных зарубежных странах массового отдыха, особенно в Турции. На российских курортах, по оценкам туроператоров, их доля составляет 15-20%.