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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Глава Нижневартовска сообщил, что поврежденный ранее взрывом газа дом подлежит сносу

Глава Нижневартовска сообщил, что поврежденный ранее взрывом газа дом подлежит сносу
На месте частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске. 6 декабря
Фото: Пресс-служба администрации Нижневартовска/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Частично разрушенный взрывом газа дом в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) подлежит сносу, сообщил в субботу глава города Дмитрий Кощенко.

"Главная тема - экспертиза. Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома №6-А на ул. Мира, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

При этом Кощенко отметил, что окончательное заключение эксперты выдадут до конца декабря.

Ранее городская администрация предупредила, что проживать в неразрушенных квартирах (первый и второй подъезды) небезопасно.

Вечером 4 декабря в результате взрыва, предположительно, газового баллона в одном из жилых домов Нижневартовска произошло обрушение конструкций двух смежных подъездов. Погибли 10 человек, в том числе четверо детей.

ХМАО Нижневартовск Дмитрий Кощенко
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