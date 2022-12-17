Глава Нижневартовска сообщил, что поврежденный ранее взрывом газа дом подлежит сносу
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Частично разрушенный взрывом газа дом в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) подлежит сносу, сообщил в субботу глава города Дмитрий Кощенко.
"Главная тема - экспертиза. Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома №6-А на ул. Мира, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.
При этом Кощенко отметил, что окончательное заключение эксперты выдадут до конца декабря.
Ранее городская администрация предупредила, что проживать в неразрушенных квартирах (первый и второй подъезды) небезопасно.
Вечером 4 декабря в результате взрыва, предположительно, газового баллона в одном из жилых домов Нижневартовска произошло обрушение конструкций двух смежных подъездов. Погибли 10 человек, в том числе четверо детей.