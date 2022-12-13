Число жертв взрыва газа в пятиэтажке Нижневартовска возросло до десяти

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Сургутском ожоговом центре скончался второй пострадавший при взрыве газа в пятиэтажном доме Нижневартовска, сообщили во вторник "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"Умер. Сообщили сегодня", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось о гибели девяти человек, в том числе четверых детей. В частности, 8 декабря в больнице Сургута скончалась пострадавшая пожилая женщина.

Таким образом, число жертв взрыва газа увеличилось до десяти.

Вечером 4 декабря в результате взрыва, предположительно, газового баллона в одном из жилых домов Нижневартовска произошло обрушение конструкций двух смежных подъездов.