Два подъезда взорвавшегося дома в Нижевартовске признаны опасными для проживания

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Не разрушившиеся при взрыве газа квартиры первого и второго подъездов в пятиэтажке в Нижневартовске признаны небезопасными для проживания, сообщила мэрия города. Взрыв 4 декабря разрушил третий подъезд дома 6А по улице Мира.

Жильцам первых двух подъездов разрешат только в сопровождении спасателей и полицейских зайти к себе домой и взять документы и необходимые вещи.

"Сейчас подтверждено, что проживать в неразрушенных квартирах (первый и второй подъезды) небезопасно", - сказано в сообщении.

В здании проведут комплексную экспертизу всех конструкций, на это уйдет не меньше трех недель. На это время жильцам предложат перевезти вещи на охраняемый склад от муниципалитета. Расходы на перевозку вещей город пообещал взять на себя.

Вечером 4 декабря в пятиэтажном жилом доме произошел мощный взрыв, предположительно, газового баллона, и последовало обрушение. Погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка. Четверо пострадавших находятся в больнице, двое - в крайне тяжелом состоянии. В СК предварительной версией случившегося назвали аварийную разгерметизацию баллона.

7 декабря объявлено в городе днем траура.