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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

FUN&SUN в субботу вывезет большинство своих застрявших в Египте туристов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Порядка 150 клиентов туроператора FUN&SUN не смогли вовремя вылететь из Египта из-за отмены рейсов авиакомпании iFly, почти все они вернутся в Россию в субботу, сообщил генеральный директор компании Владимир Рубцов.

"Наших туристов в Египте около 150 человек. В субботу вылетят примерно 140 из них на рейсе Red Wings в Санкт-Петербург, и оттуда мы обеспечим перевозку в Москву и Екатеринбург. Остальных также вывезем в ближайшие дни. Всем, кто пока остается в Египте, обеспечим проживание и питание", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, компания не продавала туры на рейсах iFly на вторую половину декабря и оставшийся зимний сезон, так как начала осуществлять полетную программу на рейсах Red Wings. Рубцов отметил, что у этой компании нет проблем с полетами в Египет из-за запрета на полеты российских самолетов в воздушном пространстве Иордании, так как ее самолеты, в отличие от лайнеров iFly, могут летать над Турцией.

15 декабря два рейса авиакомпании iFly в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду не смогли вылететь из столичного аэропорта "Внуково" из-за запрета властями Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. На этих рейсах должны были отправиться в Египет более тысячи туристов, в основном - клиентов туроператора Tez Tour.

В РоссииTez Tour вернет деньги за туры в Египет в связи с отменой полетов iFly до 19 декабряЧитать подробнее

Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию и возобновить рейсы вечером 16 декабря. Но ведомство не выдало такого разрешения, заявив, что полеты по этому маршруту небезопасны, и предложило перевозчику вернуть туристов рейсами других авиакомпаний, а ожидающим вылета из России вернуть деньги за туры. Авиакомпания в связи с этим объявила о приостановке полетов до 19 декабря.

В Tez Tour ранее в субботу заявили, что вернут деньги туристам, которые должны были вылететь в Египет 15-19 декабря, а авиакомпания iFly работает над возобновлением полетов с 20 декабря.

Египет FUN&SUN iFly
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