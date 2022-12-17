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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

В МИД РФ заявили, что новые санкции ЕС против России нанесут ущерб самому Евросоюзу

В МИД РФ заявили, что новые санкции ЕС против России нанесут ущерб самому Евросоюзу
Фото: Софья Сандурская/Агентство "Москва"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый "пакет" санкций Евросоюза против России будет иметь отрицательные последствия для самого ЕС.

"Нынешний "пакет" будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие - обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе", - говорится в комментарии представителя МИД, размещенном на сайте ведомства.

Коснувшись запрета на трансляцию еще четырех российских СМИ на территории стран-членов ЕС, Захарова отметила, что это "еще больше ущемляет право жителей ЕС на доступ к информации".

"Обратили внимание на положения нового "пакета" санкций, предусматривающие возможность предоставления странами-членами ЕС отдельных исключений из санкционного режима в интересах ряда российских экспортеров продовольствия и удобрений. Этот шаг является, по сути, признанием Евросоюзом очевидного - его ограничительные меры на протяжении длительного времени подрывают мировую продовольственную безопасность, поскольку направлены против российского АПК и создают существенные преграды для продолжения экспорта наших сельхозтоваров в третьи страны", - говорится в комментарии Захаровой.

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Отмечается, что "если в Брюсселе серьезно относятся к вопросам продовольственной безопасности, такие шаги должны быть не косметическими, а всеобъемлющими, и предусматривать юридическое изъятие из санкционного пакета всех ограничительных мер, прямо или косвенно влияющих на поставки зерна, удобрений и сырья для их производства".

МИД РФ Мария Захарова Евросоюз ЕС
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