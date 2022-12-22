Еврокомиссар Синкявичюс заявил, что санкции против России "достигли потолка"

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза против России достигли своего "потолка", ничего нового придумать нельзя, и сейчас самое главное - их реализовать, заявил литовской радиостанции Ziniu radijas еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

"Я давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и в этих санкциях не может быть никаких нововведений, инноваций", - сказал он.

Одним из важнейших шагов чиновник назвал отказ от российского газа в Европе.

"Я думаю, что самый большой шаг был сделан с точки зрения энергетики и достижения того, что из 40% газовой смеси в Европейском союзе чуть менее 9% приходится на Россию. Я думаю, что это самые большие шаги, которые только усилят давление (на Россию - ИФ)", - сказал Синкявичюс.

После начала российской военной операции на Украине ЕС уже принял девять санкционных пакетов, затрагивающих различные отрасли российской экономики, а также широкий круг бизнесменов, политиков и чиновников.