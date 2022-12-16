Евросоюз официально опубликовал девятый пакет санкций против РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз в пятницу ввел очередной пакет ограничительных мер в отношении России в связи с событиями на Украине. Документ, содержащий список новых ограничительных мер, опубликован в Официальном журнале ЕС.

В тексте отмечается, что новые меры вступают в силу сразу после их публикации.

Как ранее сообщала пресс-служба ЕС, в рамках девятого пакета санкций против РФ Евросоюз применит меры экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения и ряда технологий, введет запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также расширит запрет в отношении новых инвестиций в российский энергетический сектор и запретит новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых.

ЕС также добавляет в "черные списки" еще 168 структур, связанных с оборонной промышленностью России, и приостанавливает действие лицензий на вещание у НТВ, "России 1", РЕН ТВ и "Первого канала".

Более того, Союз заблокирует активы двух российских банков (МКБ и Дальневосточного банка) и введет полный запрет на транзакции со Всероссийским банком развития регионов. В мотивировочной части про МКБ утверждается, в частности, что он получает государственную поддержку, а в мае текущего года правительство выдало ему лицензию на экспорт золота.

Помимо прочего, Еврокомиссия в рамках девятого пакета санкций расширила запрет гражданам ЕС занимать руководящие должности в любых подконтрольных государству юрлицах в России и запретила европейским компаниям "предоставлять в России услуги в области рекламы, исследования рынка, опросов общественного мнения, тестирования продукции, технических инспекций в РФ".

При этом было принято решение о внесении исключения из правил о санкциях, которое позволит разморозить активы некоторых физлиц, игравших до санкций важную роль в международной торговле продовольствием, сельхозтоварами.