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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Факельное горение ликвидировано на месторождении в Иркутской области

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пожар на нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области локализован, сообщается в телеграм-канале главного управления МЧС по региону.

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"В 02:24 (по иркутскому времени) пожар локализован, аварийно-спасательными формированиями ликвидировано факельное горение на площадке буферных емкостей. В настоящее время межведомственной группировкой проводится тушение отдельных очагов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, угрозы для населения нет.

Ранее "Иркутская нефтяная компания" сообщала о локализации возгорания на Марковском месторождении, уточнив, что в результате ЧП никто не погиб, число пострадавших уточняется.

По информации МЧС, по состоянию на 00.30 по местному времени площадь пожара составляла 400 кв. м.

Губернатор региона Игорь Кобзев написал в своем телеграм-канале, что в результате произошедшего, предположительно, один человек пострадал.

Марковское нефтегазоконденсатное месторождение (Усть-Кутский район Иркутской области) - одно из главных добывающих месторождений "Иркутской нефтяной компании", подключено к нефтепроводу ВСТО.

Иркутская область ИНК
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