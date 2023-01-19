Макрон высказался за сохранение возможности диалога с Россией

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что нужно сохранять возможность диалога Запада с Россией, и не видит в этом противоречия с поддержкой Украины. Он сказал это в интервью El Pais, которое дал по случаю визита в Испанию.

"В этом нет двусмысленности, но всегда нужно сохранять возможность для дискуссии", - заявил Макрон.

При этом, по словам президента, он своими заявлениями и действиями продемонстрировал поддержку Украине - как помощью вооружениями, так и санкциями против России.

Макрон убежден, что народы, которые являются соседями, должны искать пути и средства для построения мира. Он считает, что это "произойдет в свое время".