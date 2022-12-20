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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

МЧС просит кабмин разрешить плановые проверки на объектах "значительного риска"

МЧС просит кабмин разрешить плановые проверки на объектах "значительного риска"
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России обратилось в правительство РФ с просьбой включить объекты "значительного риска" в план проверок, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев.

"Законодательство позволяет осуществлять надзор, плановый надзор в отношении чрезвычайного высокого и высокой категории рисков. Мы пытаемся сейчас убедить коллег из профильных ведомств, чтобы нам позволили этот значительный риск включить в план проверок", - сказал Еникеев на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

"Также мы хотим попросить правительство сделать правовой источник таким образом для нас, чтобы федеральный государственный пожарный надзор осуществлялся именно в плановом порядке, в том числе и в отношении объектов значительной категории риска на 2023, 2024, 2025 годы", - отметил он.

15 декабря МЧС России после крупных пожаров в торговых центрах обратилось в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности. "МЧС будет обращаться в правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов", - сказал глава МЧС Александр Куренков журналистам.

Министр добавил, что в рамках проверок сотрудники государственного пожарного надзора также будут оказывать всю необходимую методическую и консультационную помощь собственникам данных объектов.

МЧС РФ
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