Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

В МЧС заявили о нарушениях пожарной безопасности в 400 крупных торговых центрах

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Госпожнадзора нанесли профилактические визиты в 800 торгово-развлекательных комплексов страны, и в половине из них были обнаружены существенные нарушения пожарной безопасности, сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.

"Правительство РФ дало право провести профилактические визиты. В целом по РФ было запланировано 800 объектов (торгово-развлекательные комплексы, которые имеют площадь более 10 тыс. кв. метров). По предварительной информации, на половине объектов имеются нарушения", - сказал Воронов журналистам в четверг.

По его словам, "нарушения существенные, связанные с неработоспособностью систем пожаротушения, с отсутствием путей эвакуации".

Как сообщил Воронов, ведомство обобщает информацию для предоставления в правительство РФ.

В декабре 2022 года после ряда пожаров в торговых центрах МЧС попросило правительство РФ включить объекты "значительного риска" в план проверок на соответствие требованиям пожарной безопасности.

МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС и Генпрокуратура проверяют формирование цен на авиабилеты

ФАС и Генпрокуратура проверяют формирование цен на авиабилеты

Путин назначил председателя Басманного суда Москвы

Подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" арестован до 10 сентября

Ректором РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров

Windfall tax для компаний с резко просевшей прибылью и без дивидендов будет льготным

Число жертв наводнения в Туапсинском районе Кубани увеличилось до четырех

Число жертв наводнения в Туапсинском районе Кубани увеличилось до четырех

Минцифры планирует запретить своим сотрудникам использовать iPhone для служебных целей

Принят пакет законов о совершенствовании контроля за иноагентами

Принят пакет законов о совершенствовании контроля за иноагентами

Поправки к Гражданскому кодексу о цифровом рубле прошли третье чтение

Поправки к Гражданскому кодексу о цифровом рубле прошли третье чтение

Суд оштрафовал "Иви" за неправильную возрастную маркировку контента с ЛГБТ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });