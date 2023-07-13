В МЧС заявили о нарушениях пожарной безопасности в 400 крупных торговых центрах

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Госпожнадзора нанесли профилактические визиты в 800 торгово-развлекательных комплексов страны, и в половине из них были обнаружены существенные нарушения пожарной безопасности, сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.

"Правительство РФ дало право провести профилактические визиты. В целом по РФ было запланировано 800 объектов (торгово-развлекательные комплексы, которые имеют площадь более 10 тыс. кв. метров). По предварительной информации, на половине объектов имеются нарушения", - сказал Воронов журналистам в четверг.

По его словам, "нарушения существенные, связанные с неработоспособностью систем пожаротушения, с отсутствием путей эвакуации".

Как сообщил Воронов, ведомство обобщает информацию для предоставления в правительство РФ.

В декабре 2022 года после ряда пожаров в торговых центрах МЧС попросило правительство РФ включить объекты "значительного риска" в план проверок на соответствие требованиям пожарной безопасности.