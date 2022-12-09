Тушение пожара в ТЦ "Мега Химки" осложняется особенностями здания и обрушением кровли

По данным прокуратуры, пострадавших в результате ЧП нет

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России сообщает, что борьба с пожаром в торговом центре "Мега Химки" осложняется особенностями здания и большой горючей нагрузкой, прокуратура Подмосковья заявляет об отсутствии пострадавших.

"Тушение осложняются конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой. Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в пятницу.

В пресс-службе добавили, что пожаро-спасательные подразделения наращивают силы и средства. "Более 70 человек и 20 единиц техники привлекается к ликвидации пожара", - отметили в пресс-службе МЧС России.

В свою очередь прокуратура Подмосковья сообщила о проведении проверки по факту пожара. По предварительной информации надзорного ведомства, пострадавших нет.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Химкинской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и по результатам приняты меры прокурорского реагирования", - сказали в прокуратуре.

В пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья "Интерфаксу" сообщили, что в результате пожара в торговом центре в Химках превышений содержания в атмосфере вредных веществ пока не обнаружено, на место выехала эколаборатория.

"По данным с ближайшего поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха "Химки-1" (г. Химки, ул. Парковая, д. 10), расположенного на расстоянии 2 км, превышений установленных гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха не зафиксировано, концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения менее 0,2 от предельно допустимой нормы", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что на место оперативно направлена передвижная экологическая лаборатория.

Ранее сообщалось, что рано утром в подмосковных Химках произошел пожар в торговом центре "Мега Химки" на площади 17 тыс. кв. м.