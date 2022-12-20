Дума приняла в I чтении закон о признании экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об уточнении понятия экстремистских материалов.

Законопроектом (№196548-8) предлагается отнести к экстремистским материалам предназначенные для распространения либо публичного демонстрирования картографические и иные изображения и продукцию, оспаривающие территориальную целостность Российской Федерации.

В пояснительной записке отмечается, что участились случаи распространения на территории России печатно-буклетной, картографической и иной продукции, на которой те или иные части территории Российской Федерации (например, Крым, южные Курилы и др.) наглядно отнесены к территориям других государств.

Такого рода информационные акции "являются скрытой формой пропаганды, проводимой, как правило, из-за рубежа, в целях формирования у российской и мировой общественности искаженных представлений о государственной границе России, оправдания территориальных претензий сопредельных государств к нашей стране, подрыва суверенитета и государственной целостности РФ", указывается в пояснительной записке.

При этом действующее российское законодательство не предусматривает каких-либо мер правового реагирования на факты массового изготовления и распространения на территории России таких материалов, "производимых в том числе силами функционирующих в нашей стране издательских домов и типографий по заказам иностранных представителей", отмечают авторы инициативы.

Авторами проекта закона стали председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, его заместители по комитету Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.

Валеев, один из авторов проекта закона, отвечая на вопросы депутатов на заседании, уточнил, что "все те карты, которые изданы до принятия закона, те карты, которые отражают те или иные исторические периоды, безусловно, под понятие о правонарушении подпадать не будут".