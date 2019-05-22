Apple исправила территориальную принадлежность Крыма в приложении "Карты"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Компания Apple исправила территориальную принадлежность Крыма в приложении "Карты". Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

"По Apple-картам устранены замечания, которые были у Государственной Думы", - сказал Левин.

По его словам, Крым отражается как территория РФ, но, хотя в сервисе по погоде убрана территориальная принадлежность крымских городов к Украине, в то же время они не представлены как территория России.

"Эти города относятся к территории России, но эту информацию сервис не дает, просили компанию не создавать ограничений при выдаче информации об этих городах, они как Волгоград, Калининград и любой город России должны быть отражены, что это часть территории РФ", - сказал Левин.

По его словам, формально это не нарушение российского законодательства, а только некое ограничение для пользователей.

"Мы считаем, что (Apple - ИФ) должен поставлять информацию по всем городам РФ одинаково, мы попросили это устранить, и нас должны проинформировать через неделю, в какие сроки неполное представление информации об этих российских городах будет устранено", - сказал он.

Он отметил, что представители компании Apple подчеркивают, что это только техническая проблема.

По его словам, компания идет на конструктивное взаимодействие с Госдумой.

4 апреля председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и Левин провели встречу с директором ООО "Эппл Рус" Виталием Морозько.

Морозько был приглашен в Госдуму после информации о том, что в приложении "Карты" на устройствах компании Apple территориальная принадлежность городов Крыма и города Севастополь отображается некорректно, говорилось в сообщении комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Морозько проинформировал парламентариев, что компания в инициативном порядке обратилась в корпорацию "Apple Inc" с просьбой привести программные продукты в соответствие с российским законодательством, несмотря на то, что что ООО "Эппл Рус" не отвечает за содержание программ, и этими вопросами занимается непосредственно корпорация. Также, по его словам, в настоящее время в приложении "Карты" крымские населенные пункты отображаются как территория России, однако неточности и недоработки, по его словам, в приложениях еще есть, и для их устранения нужно дополнительное время.

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что после 25 апреля парламентарии вновь встретятся с представителями компании для того, чтобы удостоверится в исправлении всех ошибок.

Ранее неточное изображение Крыма на картах было отмечено у компании Google.

24 января председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в палату представителя компании Google для донесения позиции России о недопустимости обозначения Крыма в качестве территории Украины. По его мнению, указание Крыма на картах как украинской территории стало примером нарушения компанией Google российского законодательства.

5 марта Google сообщила, что исправила ошибку в изображении Крыма на своих картах, вызвавшую недовольство депутатов Госдумы. "Мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google-карт видела неверную информацию", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

12 марта Пискарев подтвердил "Интерфаксу", что компания Google исправила ошибку в указании принадлежности Крыма на своих картах. По словам Пискарева, в настоящее время "вопрос снят с повестки".