Дума приняла закон о блокировке счетов диверсантов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума одобрила в третьем чтении поправки в закон об "антиотмывочной" деятельности о блокировке счетов граждан и организаций, если суд признает их причастными к диверсионной длительности либо к финансированию диверсионной деятельности.

Законопроект № 254061-8 в палату 8 декабря внесли 382 депутата во главе со спикером Вячеславом Володиным. 14 декабря он был принят в первом чтении.

Сейчас закон позволяет блокировать банковские счета компаний или граждан, если они включены в перечень тех, о которых у властей есть информация о причастности к экстремизму или терроризму. Этот реестр ведет Росфинмониторинг.

Принятый в третьем чтении закон устанавливает, что блокировка счетов также может коснуться граждан, в отношении которых вступит в силу приговор российского суда о признании их виновными по действующей ст. 281 УК (диверсия), а также по принятым в третьем чтении новым статьям УК: ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности), ст. 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), ст.281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем). Новые статьи предусмотрены законопроектом № 253939-8, он также 21 декабря был принят в третьем чтении.

Под финансированием диверсии, в частности, предлагается понимать предоставление или сбор средств, либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 281 Уголовного кодекса.

Согласно ст. 281 УК диверсия - это совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности государства.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.