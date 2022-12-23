Совет Федерации поддержал закон о наказании вплоть до пожизненного срока за диверсии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об уголовном наказании за осуществление диверсионной деятельности.

Закон признает отягчающими обстоятельствами совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии.

Устанавливается уголовная ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсий, вооружение или подготовку лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. руб. или пожизненное лишение свободы.

За те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. либо пожизненное лишение свободы.

За прохождение обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях совершения диверсий, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.

За пособничество в совершении диверсий вводится наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

За организацию диверсии или руководство ее совершением, а равно организацию финансирования диверсии предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.

За создание диверсионного сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления диверсионной деятельности либо для подготовки или совершения диверсий либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии, а равно руководство таким диверсионным сообществом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. или пожизненное лишение свободы.

Под пропагандой диверсии предлагается понимать деятельность по распространению материалов или информации, направленных на формирование у лица убежденности в необходимости осуществления диверсионной деятельности.

Участие в диверсионном сообществе будет чревато лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Освобождение от ответственности

Предусматривается также освобождение от уголовной ответственности, если лицо своевременно способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало или совершению которого содействовало.

Кроме того, возможно освобождение от уголовной ответственности лица, добровольно прекратившего участие в диверсионном сообществе и сообщившего о его существовании. При этом не может признаваться добровольным прекращение участия в диверсионном сообществе в момент или после задержания лица либо в момент или после начала производства в отношении него и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий.

Предусматривается также освобождение от уголовной ответственности, если лицо сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях совершения диверсии, способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его проведения.