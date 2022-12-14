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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Поправки о блокировке счетов диверсантов приняты в первом чтении

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об "антиотмывочной" деятельности и финансированию терроризма, которые предусматривают блокировку банковских счетов граждан и организаций, если суд признает их причастными к диверсионной длительности либо к финансированию диверсионной деятельности.

Законопроект № 254061-8 в палату 8 декабря внесли 382 депутата. Они предложили прописать возможность блокировки счетов за причастность к диверсионной деятельности по аналогии со счетами причастных к терроризму и экстремизму.

Перечень лиц, о которых есть информация об их причастности к терроризму или экстремизму, сейчас ведет Росфинмониторинг. По закону, банковские счета компаний или граждан, включенных в перечень, могут быть заблокированы.

Предлагается установить, что блокировка счетов может коснуться лиц после вступления в законную силу приговора суда о признании лица виновным по действующей ст. 281 УК РФ (диверсия), а также по планируемым к принятию новым статьям УК: ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности), ст. 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), ст.281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем).

Определение новых статей УК даны в принятом в первом чтении законопроекте № 253939-8. Под финансированием диверсии, в частности, предлагается понимать предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 281 Уголовного кодекса.

Согласно ст. 281 УК диверсия - это совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности государства.

Госдума Росфинмониторинг
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