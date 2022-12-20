Проекты законов о наказании вплоть до пожизненного срока за диверсии приняты во II чтении

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором чтении пакет законопроектов об уголовном наказании за осуществление диверсионной деятельности.

"Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов - принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Это общее мнение всех фракций Государственной думы. Авторами инициатив выступили более 380 депутатов", - сказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя проект закона.

Так, законопроектом предлагается признать отягчающими обстоятельствами совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии.

Володин также сообщил, что предлагается установить уголовную ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсий, вооружение или подготовку лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. руб. или пожизненным лишением свободы.

Кроме того, за те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения - в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. либо пожизненным лишением свободы.

Также, согласно закону, за прохождение лицом обучения в целях совершения диверсий - предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненного лишения свободы. А за пособничество в совершении диверсий предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, предусматривает проект закона.

За организацию совершения диверсии или руководство их совершения, а равно организацию финансирования диверсии - предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы. За создание диверсионного сообщества также предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или пожизненным наказанием. За участие в таком сообществе предполагается лишение свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Освобождение от уголовной ответственности

В законе также же прописывается возможность освобождения от уголовной ответственности, если лицо способствовало предотвращению либо пресечению преступления. Также освобождение предусматривается, если подозреваемый добровольно прекратил участие в диверсионном сообществе и сообщил о его существовании или сообщил органам власти о прохождении обучения в целях совершения диверсии, способствовал раскрытию совершенного преступления, а также мест его проведения.

Кроме того, вторым проектом закона, также внесенного группой депутатов и одобренного Госдумой в первом чтении, предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов, а также организаторов и других лиц, содействующих диверсионной деятельности, направленной на совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан РФ.

"Сейчас у нас всё сделано для того, чтобы блокировать финансирующих терроризм, но про диверсии мы забыли. Мы намерены внесением данных проектов законов решить этот вопрос", - сказал ранее "Интерфаксу" соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.