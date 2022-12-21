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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Матвиенко предложила запретить удаленку из-за рубежа для сотрудников отдельных компаний

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что при введении запрета на удалёнку для налоговых нерезидентов РФ нужно составлять не список соответствующих профессий, а реестр компаний и должностей с доступом к информации, влияющей на безопасность.

"Саму идею я поддерживаю, но считаю, что к ее реализации нужно подойти очень аккуратно, очень тщательно всё взвесить. Полагаю, что не нужно делать список неких профессий, по которым налоговые нерезиденты будут лишены права работать на удалёнке. Вот если у человека в дипломе записана такая профессия, неважно, где он работает, его лишить такого права, - на мой взгляд, это неправильный подход", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

"Правильнее сделать некий реестр компаний, организаций и должностей, которые имеют доступ к персональным данным, к данным, которые могут влиять на информационную и коммерческую безопасность и так далее", - считает она.

По мнению Матвиенко, необходимо пойти именно таким путем при принятии соответствующего законопроекта. Вводить подобный запрет по принципу профессии как таковой, например, в сфере IT-технологий, было бы неверно, уверена она.

"А не так, давайте, если он айтишник, запретим работать на удалёнке. Нет, так, на мой взгляд, делать нельзя. Мы наоборот должны всячески поддерживать IT-отрасль", - отметила спикер СФ.

Говоря в целом о данной инициативе, то смысл ее в том, чтобы с учетом всех обстоятельств обеспечить коммерческую и информационную безопасность, подчеркнула Матвиенко.

20 декабря глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что работа над законопроектом о запрете удалённой работы для налоговых нерезидентов РФ по ряду специальностей завершится в ближайшие дни, после этого его внесут в правительство.

"Мы этот законопроект, я думаю, буквально завтра-послезавтра кое-какие технические вещи доделаем и отправим на отзыв в правительство", - сказал Клишас на пресс-конференции.

Законопроект также будет представлен фракции "Единая Россия", а затем документ внесут в Госдуму.

"Почему мы должны равнодушно относиться к тем дополнительным рискам, которые могут возникнуть в связи с тем, что есть люди, которые дистанционно, из-за рубежа работают по ряду специальностей? При том, что у нас нет с вами возможности проконтролировать, кто находится за этим компьютером. А фактически против нашей страны многие государства, в том числе страны НАТО ведут войну", - пояснил Клишас необходимость принятия такого закона.

О разработке данной инициативы ранее сообщил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

В беседе с "Интерфаксом" он рассказал, что документ нацелен на обеспечение безопасности страны и может коснуться таких сфер, как банковская, транспортная и ряда других. Их список будет определять правительство.

"Выглядит этот законопроект на сегодняшний день с учётом моих предложений следующим образом: не допускается заключение трудового договора об удалённой работе или дополнительного соглашения к основному договору об удалённой работе для нерезидентов РФ по списку, определённому правительством", - сказал Исаев.

Исаев подчеркнул, что "нет задачи наказать кого-то, у данного законопроекта есть задача обеспечить безопасность других граждан".

"Люди, которые работают, предположим, в транспортных организациях, финансовых, банковских, они имеют доступ к корпоративной почте, к базе данных клиентов и так далее. Если доступ к этому будет находиться за рубежом в недружественных странах, то мы понимаем, что это может обернуться большими издержками для наших граждан", - сказал Исаев.

Валентина Матвиенко Совфед
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