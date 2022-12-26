Депутаты хотят отменить преференции для уехавших из России ИП и самозанятых

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Разрабатываемые в Госдуме поправки предусматривают исключение для нерезидентов возможность работать в режиме самозанятых, то есть иметь пониженное налогообложение, а также предусматривают повышение налогов для уехавших индивидуальных предпринимателей, сообщил "Интерфаксу" замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4-6%. Для того, чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить", - сказал Исаев в понедельник.

По его словам, разрабатываемые в Госдуме поправки предусматривают, что уехавшие из РФ "должны либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо они должны будут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, но при этом не пользоваться теми льготами, которые установлены для этой категории в нашем законодательстве".

Индивидуальные предприниматели

Касательно уровня предлагаемого поправками повышения налога для нерезидентов - индивидуальных предпринимателей, Исаев высказал свою личную точку зрения, что "налог должен быть равен тому налогу, который платят люди, работающие по трудовому договору, иначе начнется массовый переход с трудовых договоров на гражданско-правовые для того, чтобы получить более легкое налогообложение, то есть составить 30%".

Кроме того, уехавшие не должны работать в режиме самозанятых, который является сам по себе льготным, "они должны либо работать как индивидуальные предприниматели, либо по трудовому договору", сказал Исаев, отметив, что это предусматривают разрабатываемые поправки.

Депутат отметил, что "речь идет о тех, кто является нерезидентами, то есть отсутствуют в течение шести месяцев на территории РФ".

"Сейчас люди, которые работают удаленно, могут делать это в двух формах, первая из них - по трудовому договору либо дополнительному соглашению к нему. За работающих таким образом, как известно, работодатель платит подоходный налог 13% и взносы в социальные фонды. Если лицо не находится в РФ в течение полугода, то оно становится нерезидентом, и в этом случае размер НДФЛ вырастает до 30%", - пояснил Исаев.

По его словам, "значительная часть уехавших из РФ, и на чём сакцентировал внимание в своем посте в телеграм-канале председатель Госдумы Володин, работают по договорам гражданско-правового характера, то есть они не нанимаются на работу, а как бы оказывают услуги - в этом случае они либо самозанятые по своему правовому статусу, либо индивидуальные предприниматели".

"Очень часто таким образом обходится необходимость заключения трудового договора для нерезидента и эта неприятная норма о повышении подоходного налога до 30%. Но если человек уже более полугода перестал быть налоговым резидентом в нашей стране, то здесь может идти речь о таких ограничениях, которые предложил Вячеслав Викторович, и это, я считаю, может быть правильным и разумным", - сказал Исаев.

Также Исаев напомнил, что совместно с главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом ведет разработку проекта закона о запрете уехавшим работать в сферах, касающихся безопасности страны, и которые определит правительство своим перечнем.

"Работа над этими двумя проектами законов ведется параллельно. То, о чем говорил Андрей Клишас, и мы с ним готовим этот законопроект - это поправка в Трудовой кодекс, а то, на чём акцентировал внимание Вячеслав Володин - это Налоговый кодекс" - отметил Исаев.

По его словам, сейчас ведется "достаточно активная работа с министерством финансов РФ, с другими коллегами", и в начале следующего года эти проекты законов будут внесены

"Я думаю, что в весеннюю сессию эти законопроекты будут рассмотрены Госдумой", - сказал Исаев.

Ранее Володин заявил, что считает правильным отменить преференции для уехавших из РФ и ввести для них повышенные налоги.

"Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо", - написал Володин в воскресенье в своем телеграм-канале.

Он сообщил о том, что ведется работа "над соответствующими изменениями в законодательство".