Запрет работать удаленно в РФ может затронуть нерезидентов страны, занятых в ряде сфер

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете удаленной работы в России для уехавших граждан нацелен на обеспечение безопасности страны и может коснуться таких сфер, как банковская, транспортная и ряда других - по списку, определенному правительством, сообщил "Интерфаксу" замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Выглядит этот законопроект на сегодняшний день с учетом моих предложений следующим образом: не допускается заключение трудового договора об удаленной работе или дополнительного соглашения к основному договору об удаленной работе для нерезидентов РФ по списку, определенному правительством", - сказал Исаев в понедельник.

Он отметил, что это изначально инициатива сенатора Андрея Клишаса, который вместе с тем с ним консультировался.

Исаев подчеркнул, что "нет задачи наказать кого-то, у данного законопроекта есть задача обеспечить безопасность других граждан". "Люди, которые работают, предположим, в транспортных организациях, финансовых, банковских, они имеют доступ к корпоративной почте, к базе данных клиентов и так далее. Если доступ к этому будет находиться за рубежом в недружественных странах, то мы понимаем, что это может обернуться большими издержками для наших граждан", - сказал Исаев.

Он пояснил, что для реализации этих предложений должна вноситься поправка в Трудовой кодекс, "а значит, она должна пройти широкое обсуждение со сторонами социального партнерства, с профсоюзами, работодателями". "Мы будем, безусловно, это обсуждать в рамках экспертного совета партии "Единая Россия" и все мнения постараемся учесть", - добавил депутат.

По мнению Исаева, "в такой формулировке, когда правительство определит список специальностей, это разумное предложение именно с точки зрения безопасности граждан".