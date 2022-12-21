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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Шойгу пообещал ускорить поставки востребованного оружия в зону СВО

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Поставки наиболее востребованного для специальной военной операции на Украине вооружения и техники перенесут с 2024-2025 годов на 2023 год, заявил на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

"Важнейшей особенностью выполнения государственного оборонного заказа 2022 года стало обеспечение вооружением и техникой группировок войск, решающих задачи в специальной военной операции. Для наращивания их боевых возможностей осуществлен перенос поставок наиболее востребованных образцов с 2024-2025 годов на 2023 год", - сказал он.

Для оптимизации поставок вооружения составлен подекадный план-график.

"Контроль за его исполнением осуществляется совместной оперативной группой Минобороны, Военно-промышленной комиссии, Минпромторга и организаций ОПК", - сказал министр.

Хроника 24 февраля – 21 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Сергей Шойгу Минпромторг
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