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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в военном ведомстве в четверг.

"Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что в ходе заслушивания командиров подразделений Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации.

"Министр обороны проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи", - сообщили военные.

"На передовой Сергей Шойгу пообщался с военнослужащими группировки и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в ведомстве

Там заявили, что в ходе проверки одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил министру обороны об организации медицинского обеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти, а также запасах медикаментов и медицинского имущества.

Предыдущий раз Минобороны РФ сообщало 18 декабря, что Шойгу побывал на передовых позициях российской армии в зоне специальной военной операции на Украине, совершил облет районов дислокации войск на вертолете.

17 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин посетил объединенный штаб войск, задействованных в специальной военной операции на Украине.

Хроника 24 февраля – 22 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны РФ
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