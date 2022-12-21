Около 4 тыс. застрявших в Египте туристов вернулись в Россию

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Около 4 тыс. россиян, застрявших на египетских курортах в связи с приостановкой полетной программы авиакомпании IFly, вернулись домой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

"До конца недели мы планируем доставить в Россию большинство наших клиентов, находящихся на курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх", - пояснили в компании.

Как напомнили в TEZ Tour, большинство отдыхающих смогут вылететь в Россию на бортах авиакомпаний Egypt Air, Red Wings и Corendon Airlines.

Авиакомпания IFly, начиная с 15 декабря, была вынуждена остановить полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты до 19 декабря. Однако в понедельник перевозчик заявил, что продолжает прикладывать максимум усилий для согласования необходимых документов с Росавиацией с целью продолжения полетной программы в Египет с 22 декабря.