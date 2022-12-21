IFly отменила запланированные на 22 декабря рейсы в Египет

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания IFly отменяет рейсы, запланированные 22 декабря на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, вывозные рейсы из страны будут выполняться в плановом режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

"IFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 22 декабря. Об этом перевозчик уведомил нас сегодня. О дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с отменой рейса на 22 декабря информация ожидается в ближайшее время. Вывозные рейсы для туристов, которые находятся на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полетной программы на этом направлении, с 15 декабря выполняются в плановом режиме", - пояснили в компании.

Как уточнили в TEZ Tour, авиакомпания продолжает прикладывать максимум усилий для согласования необходимых документов с Росавиацией с целью продолжения полетной программы в Египет с 23 декабря.

В настоящее время в Россию вернулись уже почти 4 тыс. туристов. В ближайшие дни клиенты туроператора смогут вылететь в Москву на бортах авиакомпаний Egypt Air, Red Wings и Corendon.

Авиакомпания IFly, начиная с 15 декабря, была вынуждена остановить полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты.