Дума разрешила правительству регламентировать закупки в новых регионах

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) (законопроект №242406-8), по которым правительство временно получило право регламентировать осуществление госзакупок в новых российских регионах.

Законопроект, подготовленный Минфином, был внесен в парламент в конце ноября.

Принятые поправки предусматривают, что до 31 декабря 2023 года правительство сможет устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также муниципальных образований, находящихся на их территории.

"Законопроект направлен на урегулирование вопросов перехода в 2023 году новых субъектов РФ к применению положений 44-ФЗ, регулирующих планирование и осуществление закупок, в течение переходного периода (до 1 января 2026 года - ИФ), - говорилось в пояснительной записке к законопроекту. - Проектируемые изменения позволят правительству РФ устанавливать при возникновении необходимости соответствующие особенности на территории определенного нового субъекта <...>, в том числе для осуществления организационной подготовки, включающей формирование контрактных служб заказчиков, обучение их работников, получение участниками контрактной системы в сфере закупок квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, прохождение регистрации в единой информационной системе в сфере закупок".

Ранее Минфин подготовил проект правительственного постановления, по которому новые регионы должны будут согласовывать с Минфином свои нормативные правовые акты, устанавливающие порядок выбора способа определения поставщика.

В этом документе речь шла о закупках оборудования и техники, работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по содержанию автомобильных дорог, работ по строительному контролю, работ по благоустройству территорий, товаров, работ, услуг для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сферах науки и высшего образования, работ по сохранению объектов культурного наследия.